Cavese: Troise, ‘Profondo dolore, chiediamo scusa alla città’

“In questo momento provo profondo dolore, chiediamo scusa alla città che sperava in noi per tornare in Serie C. Sono il primo responsabile di questa sconfitta, ma ai ragazzi dico di andare avanti e essere fieri di quello che hanno fatto. Così Troise, tecnico della Cavese, dopo il ko nello spareggio con il Brindisi di Vibo Valentia. Di seguito la conferenza stampa integrale:

