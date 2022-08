Il centrocampo del Brindisi parla anche spagnolo. Pablo De Lucas, mediano di 35 anni è ufficiale. Piede mancino, in carriera ha militato nei massimi campionati di Spagna, Grecia, Romania e Albania, in club come Sporting Ghion, Rayo Vallecano, la greca Xanti e la romena Petrolu?

IL COMUNICATO DEL BRINDISI – SSD Brindisi comunica di aver provveduto al tesseramento di Pablo De Lucas Torres, centrocampista spagnolo classe 1986 dalla riconosciuta esperienza internazionale. De Lucas, infatti, vanta numerose presenze nel massimo campionato romeno, spagnolo, greco ed albanese. Il nuovo centrocampista biancazzurro ha registrato anche presenze in Europa League, Coppa del Re, Cupa Ligii, Greek Cup e Romania Cup.

DI PIAZZA COMPLICATO – Il Brindisi è anche sulle tracce di Matteo Di Piazza, 34 anni. Il calciatore avrebbe dato l’ok per il trasferimento in riva all’Adriatico, ma a complicare la trattativa è la Fidelis Andria, cui il calciatore è legato fino al giugno del 2023. (Con la collaborazione di Cristina Cavallo)