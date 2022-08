Benedetta Pilato ha conquistato la finale nei 50m rana agli Europei di Roma, chiudendo la semifinale con il tempo di 29.85. Nonostante la campionessa tarantina sia stata l’unica ad andare sotto i 30 secondi nella sua semifinale, al termine della prova non è apparsa molto soddisfatta, anche in considerazione del tempo della rivale, la lituana Meilutyte, che ha chiuso in 29.44. “Purtroppo, al momento il mio ritmo è questo e non cambia: non riesco a nuotare sul 29.30 o 29.40, vedremo tra 24 ore. Devo dire che non mi aspettavo questo tempo da Meilutyte, però va bene così, domani ce la giochiamo”.