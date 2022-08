TORRE SANYA SUSANNA Ancora nessuna traccia di Vincenzo Di Noi, il 79enne di Torre Sana Susanna scomparso la mattina di ferragosto. Le ricerche sono concentrate nella zona dove è stata ritrovata l’auto dell’anziano, nascosta dietro ad un casolare abbandonato all’interno di un terreno privato.

Anziano scomparso: le ricerche

Elicotteri, droni, cani molecolari. Un importante dispiego di uomini e donne. Eppure, ancora nessuna traccia di Vincenzo Di Noi, 79enne di Torre Santa Susanna scomparso nel nulla la mattina di Ferragosto, quando, senza portare con se il suo telefonino, era uscito da casa per andare a raccogliere fichi d’india nelle campagna di contrada Grandizia.

L’auto dell’anziano, una vecchia Opel Corsa con targa tedesca, è stata trovata chiusa a chiave dietro al casolare di un terreno privato, ben nascosta e, quindi, invisibile dalla strada. Terreno che poi, come è ovvio, è diventato il punto di partenza per le ricerche di forze dell’ordine, volontari e parenti.

A coordinare le ricerche sono i carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana. Il timore è che il 79enne, per altro cardiopatico e diabetico, possa essersi fatto male. I sommozzatori dei vigili del fuoco stanno scandagliando i pozzi della zona, mentre un elicottero ha sorvolato l’area in cerca dell’uomo. Al momento, comunque, non si esclude alcuna pista e le ricerche proseguiranno anche nelle prossime ore.