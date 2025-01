Brindisi, la fiducia del presidente Roma: “Non molliamo”

La sconfitta subita domenica scorsa con l’Acerrana, con un clamoroso ribaltamento nei minuti di recupero, ha segnato un momento critico per il Brindisi. In vantaggio per 2-1 fino al 90°, i biancazzurri hanno visto sfumare la vittoria negli istanti finali, incassando due reti che hanno fissato il risultato sul 3-2. Un duro colpo per le ambizioni di salvezza della squadra.

Il presidente del Brindisi, Giuseppe Roma, ha deciso di intervenire pubblicamente per commentare la situazione e ribadire il sostegno al progetto societario. “Siamo consapevoli del momento difficile, ma vorrei ricordare a tutti da dove siamo partiti e quanta strada è stata fatta. Questo progetto ha letteralmente salvato il calcio della città da un fallimento”, ha dichiarato Roma, sottolineando come la società abbia evitato che il Brindisi ripartisse dalle categorie dilettantistiche.

Il presidente ha poi evidenziato gli sforzi messi in campo dalla dirigenza: “Abbiamo investito anima e risorse per garantire continuità sportiva a una piazza che merita rispetto e attenzione per la sua storia calcistica”.

Nonostante le difficoltà, Roma ha esortato squadra e tifosi a non arrendersi, in vista del prossimo derby contro la Fidelis Andria: “Non ci sentiamo sconfitti e non molliamo. Anzi, nei momenti difficili bisogna dimostrare carattere e determinazione”. Una chiamata all’unità per superare un momento delicato e rilanciare le ambizioni della squadra.

Cristina Cavallo