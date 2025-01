Taranto, Mastromonaco ad un passo dal Renate

Anche Gianluca Mastromonaco sembra in procinto di lasciare Taranto. Il calciatore, infatti, è in trattativa avanzata con il Renate, club del girone A di Serie C che conta di chiudere l’operazione entro giovedì 22 gennaio. Per lui è pronto un contratto di un anno e mezzo.

