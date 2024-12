Brindisi, in ospedale per sospetta colica: muore giovane donna di Francavilla

FRANCAVILLA FONTANA – Vogliono sapere perché, vogliono conoscere la verità i familiari di una 39enne di Francavilla Fontana deceduta all’ospedale Antonio Perrino di Brindisi nella notte tra martedì e mercoledì. Per questo, hanno denunciato i fatti ai carabinieri della locale compagnia. La giovane donna è morta in Rianimazione, dopo un’odissea iniziata il giorno prima. Ovvero quando, erano le 19 di lunedì 2 dicembre, la ragazza si era recata al Pronto soccorso dell’ospedale Dario Camberlingo lamentando dolori al fianco sinistro e presenza di vomito per una sospetta colica renale.

Poi, dopo una prima serie di controlli e con una terapia tra le mani, la 39enne era tornata a casa. Solo ventiquattro ore dopo, col dolore ormai insopportabile, la nuova corsa al nosocomio francavillese e, quindi, in serata il trasporto in ambulanza, d’urgenza, a Brindisi.

Quanto sia accaduto successivamente, purtroppo, assume le tinte scure della tragedia. Dopo il passaggio in sala operatoria, la sfortunata 39enne è deceduta intorno alla mezzanotte, nel reparto di Rianimazione. Ora, i familiari della donna vogliono vederci chiaro e, via caserma dei carabinieri di Francavilla, attraverso il loro legale di fiducia hanno denunciato i fatti alla Procura di Brindisi. Il pubblico ministero, acquisita la documentazione clinica, ha quindi disposto il trasferimento della salma all’obitorio del Perrino. Qui, nel caso, potrà essere eseguita l’autopsia.

Al momento non risultano indagati, né tantomeno è possibile ipotizzare alcun tipo di responsabilità. L’ultimo saluto alla ragazza, animo gentile e solare, ben voluta da tutti, è stato celebrato nel pomeriggio di mercoledì, ma la salma, in attesa di ulteriori accertamenti, resta a disposizione della magistratura.

