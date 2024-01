Brindisi, in arrivo Lorenzo Grassi dalla Fermana

Il Brindisi continua a lavorare sul mercato. Come annunciato ieri, è finita l’avventura di Nicola Malaccari in biancazzurro. Il centrocampista dovrebbe firmare con la Fermana. Il club del presidente Arigliano per liberare l’ormai ex capitano del Brindisi ha chiesto alla società marchigiana una contropartita. Ed è così che sarebbe spuntata la pista che porterebbe Lorenzo Grassi, attaccante classe 2004, alla corte di Giorgio Roselli. Potrebbe arrivare un nuovo rinforzo, dunque, per il reparto offensivo biancazzurro. Sul punto di partenza anche il giovane fantastista Mazia, pronto a rientrare al Bologna.

