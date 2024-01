Gallipoli-Barletta 1-0, Bitetto: “Abbiamo toccato il fondo”

UGENTO – Il Barletta cade sul sintetico di Ugento contro il Gallipoli ultimo in classifica. Il gol di Miggiano nel primo tempo decide la sfida tra salentini e biancorossi. In sala stampa, Dino Bitetto commenta in maniera estremamente negativa la prestazione dei suoi nella trasferta in Salento.

«Siamo stati arrendevoli e inconsistenti – spiega il tecnico del Barletta – abbiamo provato a fare delle modifiche rispetto alle ultime settimane, ma non abbiamo ottenuto i risultati sperati. Avremmo potuto fare di meglio dopo quello che si è visto contro il Santa Maria Cilento, ma in campo non c’è stato quello che ci serviva. Abbiamo toccato il fondo, serve qualcosa di diverso sotto il profilo tecnico-tattico, ma anche morale e umano»

Decisamente entusiasta Cavallaro, che si gode il successo dei suoi e il ritorno in carreggiata nella lotta salvezza: «Ho visto una squadra che ha lottato su ogni pallone e ha risposto a quello che avevo preparato in settimana – sottolinea l’allenatore del Gallipoli – forse ho esagerato un po’ in panchina, ma ci sono delle partite in cui serve la cattiveria agonistica per portare a casa i tre punti e questa era una di quelle».

