Fasano, Tiozzo: “È stato un pomeriggio di grandi soddisfazioni”

Al termine del match vinto contro il Manfredonia, l’allenatore del Fasano Luca Tiozzo ha commentato così i tre punti raccolti al Miramare: “Questa seconda vittoria di fila ci voleva proprio. Ringrazio i miei ragazzi, mi hanno reso felice ed orgoglioso. Sapevamo che non sarebbe stato semplice contro un Manfredonia così in fiducia. Volevamo regalare questa gioia ai nostri tifosi. È stata non solo la seconda vittoria consecutiva, ma anche la seconda partita di fila senza subire gol. Il Manfredonia ci ha creato qualche insidia, soprattutto con Calemme. Dopo un buon primo tempo siamo scesi in campo con il giusto atteggiamento per la ripresa. Loro sono calati un po’ e noi siamo riusciti a portarla a casa. È stato un pomeriggio di grande soddisfazione”.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author