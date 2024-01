Il Nardò supera il Gravina e vola in classifica

Una vittoria pesantissima che consente al Nardò di volare e far sentire il fiato sul collo alla capolista Altamura. La squadra di Nicola Ragno vince ancora 1-0 in casa, così come era accaduto contro la Fidelis Andria. La gara con il Gravina (uscito a testa alta dal confronto) è decisa da un gol di Simone D’Anna. Seconda gara nel ‘Giovanni Paolo II’ per il Nardò. Anche oggi l’impianto neretino ha fatto registrare il tutto esaurito.

