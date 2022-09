BRINDISI – Non disperdere il patrimonio di consensi ricevuti dal territorio brindisino in vista del prossimo appuntamento elettorale con le amministrative. È questo il chiaro messaggio del preside Salvatore Giuliano, candidato al collegio uninominale della camera, che analizza il risultato del movimento 5 stelle guardando però al futuro lasciando aperto il dialogo non soltanto con il centrosinistra ma puntando principalmente al civismo locale per giocare un ruolo da protagonista nella corsa alle amministrative.