Sono quattro i punti di penalizzazione inflitti dal tribunale Federale nazionale al Brindisi per il ritardo dei pagamenti relativi alla scadenza di dicembre, una sentenza che era nell’area nonostante sempre negata dalla società adriatica. In queste ore dovrebbe anche arrivare la chiusura di indagine ed il successivo deferimento per la scadenza di febbraio che porterebbe quindi ad una ulteriore penalizzazione se confermata. Inoltre nella giornata odierna è prevista anche una nuova scadenza che se non rispettata verrebbe scontata nella prossima stagione.

“Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

– per la sig.ra Mariachiara Rispoli, giorni 45 (quarantacinque) di inibizione;

– per la società Brindisi Football Club Srl, punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontare nel corso della corrente stagione sportiva”

Davide Cucinelli