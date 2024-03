Serie D, come cambia la classifica dopo la 27^ giornata

Vincono le inseguitrici, cade la capolista. Termina dopo 140 giorni l’imbattibilità della Team Altamura, che esce sconfitta dalla trasferta di Martina. Gli itrani si impongono per 2-0: apre le marcature Rizzo, le chiude Palermo. Vantaggio dei murgiani assottigliato, ora i punti di distanza dal secondo posto sono “solo” 7. Resta sulla scia del Martina anche la Fidelis Andria, che in Campania non sbaglia e batte 3-0 il Santa Maria fanalino di coda. Giambuzzi, autore di una doppietta, indirizza il match a fine primo tempo, per poi siglare il raddoppio nella ripresa. Il punto esclamativo ce lo mette Cecere. Quarto successo consecutivo per i federiciani, che continuano ad occupare il gradino più basso del podio con alle proprie spalle il Nardò, tornato a vincere dopo cinque turni di digiuno. Per battere il Bitonto al Degli Ulivi basta un gol di De Giorgi. Quella che potrebbe essere una zona playoff tutta pugliese, viene però invasa dal Matera, che strapazza per 4-0 il Manfredonia nella Città dei Sassi. Isaac ne fa due nel primo tempo, intervallate dal gol di Sepe. Nella ripresa chiude i giochi Tumminelli per un successo che vale l’accesso nella griglia delle prime cinque. Ha infatti perso partita e terreno il Casarano, caduto di misura ad Angri per mano di Palmieri. Accorcia sui rossazzurri anche la Paganese, che intanto ha facilmente archiviato la pratica Palmese. La squadra più in forma del momento perde 3-0 il derby tutto campano con gli azzurro-stellati, che ora guardano in alto. Torna a vincere il Fasano dopo tre sconfitte consecutive, lo fa al Curlo, contro un Gravina piegato dal tap-in di Pambianchi. In zona playout il Gallipoli vince di corto muso con la Gelbison, grazie al terzo gol consecutivo in casa di Munoz, ed aggancia il Barletta al 13esimo posto. I biancorossi non vanno oltre l’1-1 con il Rotonda: Callegari risponde a La Monica. Situazione che resta dunque calda, sia ai piani alti che in coda.

CLICCA QUI PER VEDERE TUTTI I GOL DELLA 27^ GIORNATA

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author