Dopo il passaggio delle quote societarie il Brindisi pensa immediatamente alla nuova organizzazione tecnico-dirigenziale. Oltre al nome del nuovo direttore Andrea Gianni, che avrà un ruolo centrale nell’organizzazione del club biancazzurro, ad essere favorito come allenatore è Tommaso Rocchi, attuale tecnico del settore giovanile della Lazio e tra i nomi designati per il post Sarri nella passata stagione prima dell’arrivo di Tudor. Rocchi vanta anche una importante carriera da calciatore vestendo, oltre la maglia della Lazio per nove stagioni consecutive, anche quelle di Inter ed Empoli nella massima serie. In queste ore dopo i vari passaggi burocratici, per il passaggio di quote e l’avvio della nuova gestione, ci potrebbe essere un incontro tra le parti per definire l’accordo. Un immediato e chiaro segnale della volontà da parte della nuova proprietà di dare una accelerata a questa nova fase del calcio biancazzurro.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts