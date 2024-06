Cerignola, D’Andrea verso il Catania: parti vicine all’accordo

Ore bollenti sul mercato in casa Cerignola, nelle ultime ore il Catania avrebbe affondato il colpo per Pippo D’Andrea, attaccante classe ’98 e capocannoniere dei gialloblù nell’ultima stagione. La trattativa sarebbe a buon punto ed a stretto giro le parti potrebbero raggiungere un accordo, D’Andrea dunque si prepara a vestire la maglia rossazzurra dopo due stagioni in riva all’Ofanto, per lui dovrebbe trattarsi di un triennale. Con gli etnei resta aperto anche il discorso inerente a Galo Capomaggio, la sensazione, però, è che servirà ancora qualche giorno per sbloccare la situazione, sul centrocampista argentino resta anche l’interesse concreto dell’Avellino.

