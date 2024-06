“Accolgo con favore e grande fiducia il nuovo assetto societario alla guida del Brindisi Football Club. Anche questo cambiamento è cruciale per il rilancio dello sport a Brindisi, simbolo di una rinascita non solo calcistica, ma sportiva in generale. È fondamentale che lo stesso spirito di rinnovamento si estenda a tutte le discipline, inclusi il basket e gli altri sport. Sono convinto che, sotto la nuova gestione, il Brindisi Football Club interpreterà le migliori aspettative dei tifosi. Incoraggio e sostengo la nuova dirigenza a mantenere un dialogo aperto e costruttivo con la città, rafforzando così un clima di forti motivazioni. È con questo spirito di collaborazione e ottimismo che do il benvenuto ai nuovi soci del club biancazzurro, certamente pronti ad affrontare le sfide future con determinazione e strategia. Ai tifosi, come lo sono indubbiamente io, chiedo di crederci. Forza Brindisi!”, così in una nota Mauro D’Attis, commissario regionale di Forza Italia.

