Ufficiale: Il Brindisi ha una nuova proprietà

Nella mattinata di lunedì 24 giugno, nello studio notarile Lexat di Roma, il Brindisi FC è passato dalla famiglia Arigliano a una cordata di imprenditori, che ha designato Giuseppe Roma presidente del club. Si apre così un nuovo capitolo nella storia del calcio brindisino, con l’obiettivo di sviluppare un progetto credibile e competitivo, capace di ricreare fiducia e aspettative attorno alla principale squadra della città.

La società ora deve affrontare una serie di adempimenti per iscriversi al campionato di Serie D entro il 14 luglio. Inoltre, verrà istituita una nuova struttura dirigenziale per allestire una squadra competitiva e definire tutti i ruoli tecnici e operativi. La dirigenza lavorerà immediatamente per sviluppare talenti, pianificare la stagione sportiva, gestire risorse umane e tecniche, e stabilire una comunicazione efficace sia internamente che esternamente.

“La nuova proprietà è pienamente consapevole delle sfide che la transizione comporta, ma è determinata a perseguire con fermezza gli obiettivi prefissati – si legge in una nota -. Il Brindisi Football Club si impegna a mantenere aperti i canali di comunicazione con tutti i protagonisti della città – tifoseria, istituzioni, enti, aziende e comunità – per garantire trasparenza e coinvolgimento nella realizzazione dell’ambizioso progetto sportivo. La famiglia Arigliano, che ha guidato il club negli anni passati, viene ringraziata per il suo contributo, ma da oggi è estranea alla nuova compagine societaria”, conclude la nota.

