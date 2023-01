BRINDISI – In carcere per scontare una condanna per omicidio, ottiene un importante sconto di pena dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella che, nei giorni scorsi, ha concesso una grazia “parziale” a Crocifisso Martina, ex guardia giurata di Torchiarolo (Brindisi) , attualmente detenuto nel carcere di Matera dove sta scontando una condanna definitiva a 14 anni di reclusione per l’omicidio di Marco Tedesco, avvenuto la notte del 23 gennaio 2007 nel corso di un tentativo di rapina. L’intervento di Mattarella, che arriva dopo la richiesta di grazia inviata al Colle dalla figlia Martina, permetterà all’uomo di scontare sei anni in meno di pena e di uscire pertanto dal carcere non più nel 2036, ma, anche grazie ad alcuni sconti di pena, nel 2026.

La condanna

Martina era stato condannato dai giudici della Corte d’Assise di Lecce a 14 anni di reclusione nel dicembre del 2013. L’ex guardia giurata aveva sorpreso Marco Tedesco, all’epoca dei fatti 28enne, quella notte del gennaio 2007 mentre, insieme con tre complici, stava compiendo una rapina nella stazione di carburanti Q8 sulla superstrada tra Lecce e Brindisi.

