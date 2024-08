Brindisi, carenza chirurghi plastici: stop ricoveri non urgenti al Perrino

L’Asl di Brindisi ha comunicato che, a causa di un’improvvisa carenza di personale medico specialista in Chirurgia plastica, dovuta a malattie inaspettate e assenze non previste dal piano ferie, sono stati sospesi temporaneamente i ricoveri non urgenti presso l’Unità operativa di Chirurgia Plastica dell’ospedale Perrino di Brindisi. La sospensione riguarda i ricoveri programmati e non oncologici, fino al ripristino delle condizioni operative minime necessarie. L’Asl rassicura che i ricoveri per patologie oncologiche e le urgenze continueranno ad essere garantiti, grazie all’impegno congiunto del personale in servizio e del Centro ustioni.

