Esplosione trullo Cisternino: disposta autopsia sul corpo di Salatino

Sarà effettuata l’autopsia sul corpo dell’uomo di 55 anni morto sotto le macerie di un trullo di una contrada di Cisternino, a seguito di una violenta esplosione avvenuta domenica 11 agosto in mattinata. L’esame sarà eseguito dal medico legale Domenico Urso al quale venerdì prossimo sarà ufficialmente conferito l’incarico. Nicola Salatino stava trascorrendo qualche giorno di relax, ospite di amici, in compagnia della moglie. La donna, che a seguito delle ferite riportate sul 50% della superficie corporea è stata ricoverata nel centro grandi ustionati dell’ospedale Perrino di Brindisi, resta ancora in reparto in prognosi riservata. Intanto sul caso è stato aperto un fascicolo per omicidio colposo. Bisognerà individuare le cause che hanno portato alla terribile deflagrazione, l’ipotesi più accreditata era e resta quella di una fuga di gas. Da accertare però come, da dove e perché la perdita, qualora accertata, sia partita.

