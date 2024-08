Salento, tre auto in fiamme in una struttura ricettiva

I vigili del fuoco sono intervenuti alle 4.00 di mercoledì 14 agosto per l’incendio di tre auto nel parcheggio di una struttura ricettiva ad Alezio (Lecce): una Mercedes GLB180, una DR6 e una Peugeot 2008. L’intervento è servito a mettere in sicurezza le auto vicine e la struttura attigua. Le cause dell’incendio sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author