Brindisi, auto pirata travolge ciclisti: uno è grave

BRINDISI – Dopo aver investito due persone, ferendone gravemente una, non si è fermato per prestare soccorso ed è ora cercato dalla polizia. Grave incidente sulla strada statale 7 che collega Taranto a Brindisi dove, nella tarda serata di ieri, un’auto ha investito due biciclette condotte da due stranieri ed è fuggita. Uno dei poveretti è ora in gravi condizioni, sbalzato in un canalone di scolo delle acque piovane che costeggia la carreggiata. Sul posto le ambulanze del 118, una pattuglia della Polizia di Stato e una squadra dei vigili del fuoco. Il ciclista ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Perrino di Brindisi. L’incidente si è verificato all’altezza dello svincolo per San Donaci in direzione Brindisi. Sono in corso le indagini per stabilire la dinamica e individuare l’auto misteriosa e il suo conducente.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author