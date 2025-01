Proteggi il tuo animale: giornata di microchippatura gratuita a Carovigno

CAROVIGNO – Il Comune di Carovigno, in collaborazione con il Servizio Veterinario Area A della Asl Brindisi e l’Oipa, Organizzazione internazionale protezione animali – sezione di Brindisi e provincia, ha promosso una giornata di microchippatura gratuita per cani e gatti di residenti nel paese. L’evento si terrà domenica 26 gennaio, dalle 9.30 alle 12.30, in corso Vittorio Emanuele nei locali della Pro Loco.