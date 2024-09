Brindisi, associazione per delinquere: cinque persone in carcere

BRINDISI – Secondo l’accusa, sono responsabili di riciclaggio, estorsione, ricettazione e furto aggravato in concorso, ma anche violazione della sorveglianza speciale. Il tutto in odor di associazionismo. Per questo, i carabinieri del comando di Brindisi, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale messapico su richiesta della locale Procura, hanno arrestato all’alba di oggi cinque persone. Agli indagati, per cui vale la presunzione di non colpevolezza, è contestata anche l’associazione per delinquere finalizzata, appunto, ai già citati reati. Gli arrestati sono stati condotti in carcere. I dettagli dell’operazione nelle prossime ore.

