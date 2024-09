Lavori in corso, disagi in 65 comuni: senz’acqua per 24 ore

BARI – Disagi in Puglia per l’erogazione di acqua, l’acquedotto pugliese fa sapere. Che Per realizzare un intervento di manutenzione straordinaria all’adduttore del Sinni, il 17 settembre Acque del Sud, la società che gestisce l’invaso lucano, interromperà il flusso d’acqua verso il potabilizzatore di Acquedotto Pugliese (Aqp), rendendo necessario il fermo dell’impianto per 24 ore. La sospensione delle attività provocherà una riduzione della pressione idrica, dalle 9 del 17 alle 9 del 18 settembre, in 65 comuni della Puglia centro-meridionale.

Acquedotto Pugliese raccomanda i residenti delle aree interessate di razionalizzare i consumi, evitando gli usi non prioritari dell’acqua nelle ore interessate dalla riduzione di pressione idrica. I consumi, infatti, costituiscono una variabile fondamentale per evitare eventuali disagi.

Le province interessate dalla riduzione sono: Lecce (44 comuni), Bat (8), Bari (6), Taranto (6) e Brindisi (1).

Di seguito gli abitati interessati dalla riduzione della pressione idrica dalle 9.00 del 17 settembre alle 9.00 del 18 settembre per i lavori di Acque del Sud:

Provincia di Lecce

Acquarica del Capo, Alliste, Andrano, Arnesano, Campi Salentina, Castrignano dei Greci, Cavallino, Collepasso, Corsano, Corigliano d’Otranto, Galatina, Galatone, Giuggianello, Giurdignano, Guagnano, Lecce, Leverano, Lizzanello, Martano, Melendugno, Melpignano, Monteroni, Montesano, Morciano di Leuca, Muro Leccese, Nardò, Novoli, Porto Cesareo, Presicce, Racale, Salve, San Cesario, Sanarica, Scorrano, Soleto, Sternatia, Surbo, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tricase, Ugento, Vernole, Zollino.

Provincia di Bari

Bari, Bitritto, Casamassima, Giovinazzo, Modugno quartiere Cecilia, Noicattaro.

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Barletta, Bisceglie, Canosa di Puglia, Corato, Minervino Murge, Spinazzola, Trani, Trinitapoli.

Provincia di Taranto

Grottaglie, Laterza, Manduria, Martina Franca, Sava, Taranto.

Provincia di Brindisi

Brindisi.

