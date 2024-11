Brindisi, ancora fiamme alte nel deposito rifiuti: preoccupazione per danni ambientali

Neppure l’abbondante pioggia caduta in serata è servita a domare uno degli incendi più preoccupanti del recente passato a Brindisi. In fiamme oltre un ettaro del vasto deposito della “Tmm Demolizioni Srl” che contiene rifiuti speciali e non, oltre a resti di autovetture. Basta questo per comprendere la gravità dell’accaduto. Con immagini tanto spettacolari quanto inquietanti, Antenna Sud in questo servizio vi mostra la situazione da quando è scoppiato l’incendio fino alle 18,30, oltre dieci ore dopo l’inizio del disastro. Lavoro senza sosta per i Vigili del Fuoco, i soliti eroi senza paura. Un compito, il loro, reso ancor più difficile dal fortissimo vento che soffia dalla notte precedente su Brindisi e che ha contribuito, assieme all’alta infiammabilità dei materiali, ad una velocissima propagazione del fuoco.

