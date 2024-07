Briatore: ‘Follia spendere 60 euro per un lido in Puglia’

“Ho visto le immagini di quei lidi e 60 euro mi sembrano un’assurdità da spendere in Puglia”. Flavio Briatore critica aspramente i prezzi estivi della Puglia durante l’ultima puntata di Zona Bianca su Rete Quattro. Commentando un servizio che illustrava la situazione in Puglia, in particolare tra Savelletri e Torre Canne, nel brindisino, Briatore ha detto che “pagare tra i 60 e gli 80 euro per un ombrellone e due lettini è una pazzia. I prezzi non sono molto diversi da quelli di Montecarlo, mi sembrano esagerati per quei luoghi e per un servizio che non è di qualità”.

