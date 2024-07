Dall’Italia, picchia figlio di 3 mesi e compagna in strada: denunciato

Borzonasca (Genova) – Un neonato di tre mesi è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova dopo essere stato colpito alla testa dal padre durante una lite con la compagna. Fortunatamente, il piccolo non è in pericolo di vita. La madre, ferita nel disperato tentativo di difendere il figlio e se stessa, è rimasta accanto a lui in ospedale.

L’episodio, avvenuto in piazza a Borzonasca (Genova), ha visto l’intervento decisivo di alcuni passanti e dei carabinieri di Sestri Levante. Secondo la ricostruzione dei fatti, il padre 26enne ha iniziato a colpire la compagna mentre teneva in braccio il neonato, scatenando una violenta colluttazione.

Grazie al tempestivo intervento dei presenti e dei militari, è stato possibile fermare l’aggressore e prestare le prime cure ai feriti. Il neonato, con un trauma nella zona occipitale e altre lesioni, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale. Anche la madre, colpita ripetutamente al volto e allo sterno, è stata soccorsa.

Attualmente, il bambino resta ricoverato in osservazione per trauma cranico e contusioni, ma le sue condizioni non sono gravi. La madre, anch’essa ferita, è sotto osservazione e fuori pericolo. Il padre, fermato dai carabinieri, è stato denunciato per lesioni e maltrattamenti. Il caso è stato segnalato al tribunale dei minori e a quello ordinario, con possibile intervento dei servizi sociali per proteggere il neonato e la madre.

