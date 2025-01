Bonifazi a Ora Lecce: “Ora sto bene, sogno ancora la maglia azzurra”

Il difensore giallorosso Kevin Bonifazi, ospite ad Ora Lecce, ha parlato del campionato dicendosi certo che, come sempre accade in Serie A, “tutto può ancora accadere”. Bonifazi ha parlato anche dei suoi compagni di squadra tra cui Helgason a cui ha rivolto degli incoraggiamenti speciali, rassicurando poi i tifosi giallorossi sulle sue condizioni di salute e ponendosi due obiettivi uno di squadra, ovvero la salvezza e uno personale: la maglia azzurra. In studio anche l’allenatore Sergio Mello e il giornalista Alessio Amato.

