Serie C/C: le designazioni arbitrali della 23a Giornata

Ecco le designazioni arbitrali per la 23a Giornata del Girone C della Serie C:

SERIE C / GIRONE C – 23a GIORNATA

Venerdì 17/01/2025

Giugliano-Cerignola (20.30): Samuele Andreano di Prato

Assistenti: Davide Santarossa (Pordenone) e Elia Tini Brunozzi (Foligno)

Quarto ufficiale: Gianluca Grasso (Ariano Irpino)

Sabato 18/01/2025

Avellino-Cavese (17.30): Lorenzo Maccarini di Arezzo

Assistenti: Michele Decorato (Cosenza) e Leonardo Tesi (Padova)

Quarto ufficiale: Giorgio D’Agnillo (Vasto)

Benevento-Altamura (17.30): Gabriele Sacchi di Macerata

Assistenti: Andrea Cecchi (Roma 1) e Lorenzo Chillemi (Barcellona Pozzo di Gotto)

Quarto ufficiale: Leonardo Mastrodomenico (Matera)

Sorrento-Potenza (17.30): Francesco Burlando di Genova

Assistenti: Mario Chichi (Palermo) e Vincenzo Abbinante (Bari)

Quarto ufficiale: Gabriele Zangara (Catanzaro)

Trapani-Taranto (17.30): Domenico Castellone di Napoli

Assistenti: Gianluca Scardovi (Imola) e Luca Bernasso (Milano)

Quarto ufficiale: Alessandro Colelli (Ostia Lido)

Domenica 19/01/2025

Juventus NG-Monopoli (15.00): Dario Madonia di Palermo

Assistenti: Francesco Romano (Isernia) e Alessandro Cassano (Saronno)

Quarto ufficiale: Jules Roland Andeng Tona Mbei (Cuneo)

Picerno-Catania (17.30): Domenico Leone di Barletta

Assistenti: Giorgio Ermanno Minafra (Roma 2) e Giuseppe Luca Lisi (Firenze)

Quarto ufficiale: Riccardo Tropiano (Bari)

Foggia-Latina (19.30): Stefano Striamo di Salerno

Assistenti: Alberto Rinaldi (Pisa) e Leonardo Mallimaci (Reggio Calabria)

Quarto ufficiale: Bruno Tierno (Sala Consilina)

Lunedì 20/01/2025

Messina-Crotone (20.30): Roberto Lovison di Padova

Assistenti: Giulia Tempestilli (Roma 2) e Michele Piatti (Como)

Quarto ufficiale: Adrian Lupinski (Albano Laziale)

Turris-Casertana (20.30): Giorgio Di Cicco di Lanciano

Assistenti: Nicola Morea (Molfetta) e Fabio Cantatore (Molfetta)

Quarto ufficiale: Gabriele Totaro (Lecce)

