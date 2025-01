Basket A2/M, Brindisi-Rieti: sfida tra storia e riscatto

Il primo turno infrasettimanale del girone di ritorno di Serie A2 vedrà opposte la Valtur Brindisi e la Real Sebastiani Rieti al PalaPentassuglia, entrambe reduci da una sconfitta. I pugliesi, dopo un rammarico finale a Pesaro, cercano riscatto così come i laziali, delusi dall’opaca prova contro Urania Milano.

Le due squadre sono legate dal ricordo di ‘Big’ Elio Pentassuglia, storico allenatore simbolo di Brindisi e protagonista a Rieti tra il 1978 e il 1980, dove raggiunse due semifinali scudetto e vinse la Coppa Korac nel 1980. Il coach perse tragicamente la vita nel 1988, tornando da un match disputato proprio a Rieti.

All’andata, Brindisi, in emergenza per le assenze di Vildera, Ogden e Ndzie, si arrese solo sul finale con un canestro decisivo di Laquintana. Ora, i biancoazzurri vogliono sfruttare il fattore campo per invertire la rotta.

Tra i protagonisti dell’incontro, anche l’ex Marco Spanghero, che ha vestito la maglia di Brindisi nella stagione 2016/17.

La palla a due è fissata per mercoledì 15 gennaio 2025 alle 20:30. I biglietti, a partire da 12 euro, sono disponibili al New Basket Store, online su Vivaticket e presso il botteghino del palasport.

Niccolò De Vico, in vista del match, dichiara: “L’unica cosa che conterà mercoledì sarà vincere. Lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi. La chiave sarà mantenere continuità mentale per tutti i quaranta minuti.”

Il match sarà trasmesso in diretta streaming su LNP Pass e in differita su Teleregione (canale 77) giovedì alle 23:00. La radiocronaca sarà disponibile su Ciccio Riccio.

