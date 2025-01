Virtus Francavilla, giornata chiave per Maletic: si prova a chiudere

Marko Maletic e la Virtus Francavilla sono sempre più vicini. Un vero e proprio blitz della società biancazzurra, che ha deciso di accelerare nelle scorse ore per assicurarsi il cartellino del centravanti bosniaco del Nardò. Previsti nuovi contatti in giornata per definire l’affare e regalare un attaccante di spessore a Rogazzo, già per la sfida in programma domenica contro l’Ischia. Oltre alla Virtus, sulle tracce del trentunenne c’erano anche i campani, oltre a Reggina e Fidelis Andria.

Per quanto riguarda le uscite, dopo Errico si apprestano a salutare Francavilla Fontana anche Mbaye e Arrighini, già in settimana. I due ieri si sono regolarmente allenati alla Nuovarredo Arena, ma di fatto la loro avventura in Puglia è ai titoli di coda. La Virtus si muove, anche sul mercato.

