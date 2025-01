Blue Monday: Dieta Mediterranea contro tristezza del giorno più buio dell’anno

Il Blue Monday, considerato il giorno più triste dell’anno e fissato quest’anno al 20 gennaio, può essere affrontato a tavola grazie ai cibi della Dieta Mediterranea, capaci di aumentare i livelli di serotonina, il neurotrasmettitore del buonumore. È quanto sostiene Coldiretti Puglia, ricordando come il modello alimentare mediterraneo possa aiutare a combattere non solo il cattivo umore, ma anche a migliorare il benessere psicofisico.

Il segreto, spiega Coldiretti, risiede nel consumo di alimenti ricchi di triptofano, un aminoacido essenziale che, combinato con carboidrati, ferro e vitamine del gruppo B, stimola la produzione di serotonina. Per cominciare bene la giornata, la colazione ideale prevede frutta secca, come le mandorle (398 mg di triptofano per 100 g), accompagnate da latte o yogurt.

A pranzo, per un pasto leggero ma efficace contro la tristezza, sono perfetti piatti a base di farro, legumi come lenticchie e fagioli, o uova, ricche di triptofano. A cena, invece, via libera a carne bianca, pesce azzurro, formaggi stagionati e verdure come asparagi, spinaci e broccoli, che offrono un mix di vitamine e sali minerali utili per il benessere emotivo.

Coldiretti sottolinea inoltre l’importanza di seguire tutto l’anno i principi della Dieta Mediterranea, eletta per il 2025 la migliore dieta al mondo dal Best Diets Ranking di U.S. News & World Report. Questo stile alimentare, che ha garantito agli italiani record di longevità, è oggi minacciato dalla diffusione di cibi ultra processati.

Il consiglio finale? Preferire prodotti 100% italiani, meglio se acquistati direttamente dai produttori agricoli, per garantire qualità, freschezza e benessere sulla tavola.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author