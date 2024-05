Bitritto, nasce la prima di 36 Case di Comunità della Asl Ba

BITRITTO – Non solo sette ambulatori per le cure primarie e specialistiche, ma anche i servizi dedicati all’assistenza di prossimità come l’ambulatorio infermieristico, la Porta Unica di Accesso, l’assistente sociale e domiciliare integrata, l’assistenza medica h12 e sala polivalente. Con un investimento da 1m4 milioni di euro provenienti dal Pnrr, nascerà a Bitritto entro il 2026 il primo dei delle 36 Case di Comunità previste dalla Asl Bari nell’area metropolitana. Un edificio da 650 metri quadri di superficie, nel quale saranno ospitati un Poliambulatorio per le cure primarie e specialistiche e tutti i servizi adeguati a garantire l’assistenza di prossimità ai cittadini. Il progetto è stato presentato proprio nell’area di cantiere già recintata in cui a breve partiranno i lavori. L’obiettivo della rete di assistenza è quello di incrementare e riorganizzare i servizi socio-sanitari offerti sul territorio

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author