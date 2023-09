Bitonto: mea culpa Loseto, ‘Ci vuole più convinzione in avanti’

(Di Anthony Carrano) Il Bitonto stecca l’esordio casalingo perdendo con il Martina (0-2). Al termine della gara, il tecnico Valeriano Loseto analizza la partita: “Fino al 37’ del primo tempo ce la siamo giocata alla pari, entrambe le squadre si sono viste in un paio di occasioni a testa. Forse il Martina ha avuto maggiormente il pallino del gioco, ma credo che a fare la differenza sia stato l’episodio del primo gol: il nostro quinto di difesa è uscito male dando la possibilità a Maffei di inserirsi sulla fascia facendo partire l’azione con cui siamo stati puniti. Nel secondo tempo i ragazzi sono entrati con un piglio diverso, siamo riusciti a produrre gioco con un paio di situazioni importanti, come la punizione di Acampora e il palo di Mariani. Siamo stati compatti in difesa, abbiamo rischiato davvero poco, dovevamo fare sicuramente qualcosa di più in avanti, ma credo che se avessimo giocato un altro tempo la palla non sarebbe mai entrata. Bisogna fare mea culpa e andare avanti, dobbiamo essere in grado di smaltire questa enorme delusione: non mi sarei aspettato una sconfitta con il Martina, però il campionato è appena iniziato e possiamo dire ancora la nostra”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp