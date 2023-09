Brindisi: Danucci, ‘Cerignola forte, ma abbiamo bisogno di punti’

(Di Anthony Carrano) Lunedì 18 settembre, il Brindisi giocherà la sua seconda gara di campionato sull’ostico campo del Cerignola. L’analisi di Ciro Danucci alla vigilia.

SOSTA SALUTARE: “La squadra arriva bene alla gara con il Cerignola. Abbiamo lavorato senza problemi cercando di sfruttare questa sosta per recuperare gli infortunati e permettere ai nuovi giocatori di inserirsi nei nostri schemi”.

PROBABILE FORMAZIONE: “In verità, decido sempre all’ultimo momento, anche in base alla squadra avversaria. I ragazzi stanno bene, naturalmente chi è arrivato per ultimo è un po’ indietro di condizione però non escludo nulla”.

CERIGNOLA: “È una squadra forte, con una società che ha investito tanto sul mercato. Cercheremo di essere concentrati, intensi, lotteremo su tutti i palloni. Loro vogliono la prima vittoria stagionale, ma noi vogliamo rimediare alla sconfitta di Potenza, sarà una bella gara tra due squadre forti. Ci faremo trovare pronti”.

GARE RAVVICINATE: “Avere rose adeguate a quelle che sono il numero delle partite da affrontare è fondamentale. In questo momento è importante che tutti sappiano quello che devono fare, poi andando avanti decideremo chi è più adatto a giocare un tipo di partita rispetto a un’altra”.

GALANO: “Calciatore che non scopriamo di certo oggi, ma dobbiamo dargli il tempo per trovare una condizione fisica accettabile. Dovrà anche avere modo di inserirsi nelle nostre idee di gioco: è appena arrivato e stiamo valutando come gestire la situazione. Penso che nel giro di 10/15 giorni potrà essere tra i convocati e giocare qualche spezzone di partita”.

TIFOSI: “Tutti sanno che ho un debole per i tifosi brindisini. Ci sono sempre stati vicino, ancora una volta stanno dimostrando l’attaccamento alla squadra. Dipende tutto da noi, siamo contenti del seguito che stiamo avendo, però ora bisogna pensare a fare punti. Siamo molto contenti della loro vicinanza”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp