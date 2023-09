Gravina: Catalano dopo il ko di Rotonda, ‘Risultato che ci penalizza’

(Di Tullio Luccarelli) Dopo il pareggio a reti bianche con la Palmese, il Gravina esce sconfitto di misura dal campo del Rotonda, grazie alla rete di Cajazzo a dieci minuti dalla fine.

Sulla partita: “Abbiamo disputato un buon primo tempo, ma la ripresa non è stata alla pari. Penso che Vlasceanu non sia mai intervenuto, pertanto reputo che il pareggio fosse il risultato più giusto. La sconfitta ci penalizza oltremodo e fa il paio con i punti persi domenica scorsa con la Palmese. Siamo in debito con la fortuna, ma non solo. Non amo parlare di arbirtri, ma alcuni episodi non sono stati del tutto lineari”.

Proprio sugli episodi chiave della partita: “Non siamo riusciti a sbloccarci, dobbiamo essere arrabbiati per questi punti mancati, ma bisogna guardare il futuro con fiducia”.

Sul gol subito: “La troppa voglia di vincere ci ha fatto sbilanciare e gli avversari sono ripartiti, abbiamo subito in transizione grazie alla rapidità di Caiazzo. La squadra aveva fame, ma si è fatta beccare impreparata sul contropiede del Rotonda. Mi è piaciuto però, al netto di qualche decisione che grida vendetta come il fallo su Lauria, il cambio di atteggiamento dei miei, con la voglia di riprendere il risultato”.

Sulla condizione dei giocatori: “Siamo nella fase iniziale del campionato e dobbiamo limare gli errori, come la troppa foga di vincere, che può portarci a errori come quelli di oggi. La squadra, però, sta crescendo, sono contento della rosa che ho, dobbiamo solo lavorare su alcune sbavature.’

