Fidelis Andria, gol e spettacolo: 1-4 alla Palmese, biancoazzurri a punteggio pieno

Gol e spettacolo per la Fidelis Andria di mister Farina che torna a casa da Palma Campana con tre punti pesantissimi e nient’affatto scontati: allo Stadio Comunale termina 1-4 a favore della squadra biancoazzurra che bissa il successo conquistato contro il Nardò alla prima di campionato e sale a quota 6 punti proseguendo il suo percorso a punteggio pieno in vetta alla classifica. Farina conferma dieci undicesimi della formazione partita dal primo minuto domenica scorsa con l’eccezione di Pollidori al posto di Telera al centro della difesa, Sarnataro replica affidandosi a un 3-5-2 con Puntoriere e D’Angelo a comporre il tandem offensivo.

In cronaca. Nella prima mezzora succede pochissimo. Al primo squillo gli ospiti passano: è il minuto 32 quando il solito Sasanelli, ben imbeccato da Strambelli, controlla alla perfezione eludendo la marcatura dell’avversario e calcia di potenza beffando Moccia sul primo palo. La partita da quel momento si mette in discesa, i pugliesi la controllano senza rischiare nulla. Al minuto 45 Strambelli ci prova dal limite, ma la sua conclusione viene respinta da Moccia; sono le prove generali della rete del raddoppio che arriva nel terzo e ultimo minuto di recupero: Sasanelli mette al centro con precisione dalla destra, Cecere si inserisce alla grande dalle retrovie e pesca l’angolino per il secondo centro della sua stagione. E’ il gol che spezza definitivamente le gambe ai padroni di casa.

Nella ripresa tutto diventa più semplice. Trascorrono novanta secondi e arriva il tris: Bottalico lavora di sponda per Scaringella che a tu per tu con Moccia lo fa secco con il piattone. Esplode di gioia il settore ospiti del Comunale, di lì in avanti la partita ha pochissimo da dire. Consueta girandola di cambi per le due squadre, tra i federiciani entra anche Martinez che al minuto 79 arrotonda ulteriormente il punteggio con un piazzato vincente dopo un mezzo rimpallo sugli sviluppi di un calcio piazzato. Tre minuti dopo i rossoneri accorciano le distanze con uno splendido destro dalla distanza di Potenza che interrompe l’imbattibilità di Baietti, costretto ad alzare bandiera bianca per la prima volta in stagione. Burzio spreca a tu per tu con il portiere al minuto 88 mancando il centro del possibile 1-5, è l’ultimo sussulto di un incontro che si chiude dopo sette minuti di recupero. E’ tripudio Fidelis a Palma Campana.

TABELLINO

PALMESE 1

FIDELIS ANDRIA 4

PALMESE (3-5-2): Moccia; Romano (12′ st Silvestro), Schiavino, Russo; Carotenuto, Amato (40′ st Noletta), Galdean (45’+4 st Fusco), Potenza, Tribuno (40′ st De Rogatis); Puntoriere, D’Angelo (29′ st Filogamo). A disp.: Scognamiglio, Esposito, Cardone, Bruno. All.: Sarnataro.

FIDELIS ANDRIA (4-3-3): Baietti; Giambuzzi (45’+4 st Jefferson), Pollidori, Telera, Padalino; Cecere, Feola, Bottalico (18′ st Quitadamo); Strambelli (32′ st Martinez), Scaringella (13′ st Burzio), Sasanelli (44′ st Riefolo). A disp.: Fratti, Donoso, Telera, Calzolaio. All.: Farina.

ARBITRO: Angelo di Marsala.

RETI: 32′ pt Sasanelli (FA), 45’+3 Cecere (FA), 2′ st Scaringella (FA), 34′ st Martinez (FA), 37′ st Potenza (P)

AMMONITI: Giambuzzi (FA), Strambelli (FA), Russo (P)

NOTE: Recupero: 3′ pt, 7′ st.

