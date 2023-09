Manfredonia, Cinque: “Resto fiducioso. Arbitraggio? Mancanza di rispetto”

MANFREDONIA – Seconda sconfitta su due per il Manfredonia, caduto in casa contro l’Altamura. Queste le dichiarazioni del tecnico garganico Franco Cinque a fine gara: “I ragazzi hanno lottato e fatto una buona gara, nel primo tempo abbiamo sofferto gli strappi di Loiodice, complice anche la poca esperienza del ragazzo che doveva marcarlo. Nella ripresa abbiamo cambiato assetto ed inserito gente di esperienza, abbiamo tenuto l’Altamura nella sua metà campo meritando per lo meno il pareggio. Credo che le decisioni della terna arbitrale, però, siano state discutibili e abbiano influito sul risultato finale. Salvo l’atteggiamento dei ragazzi che hanno dato tutto, dobbiamo rivedere un attimo la fase difensiva ma col tempo riusciremo a migliorare alcuni meccanismi, sono fiducioso. Rosa? Siamo partiti numericamente in difficoltà, poi abbiamo inserito un po’ di esperienza ma ci mancano ancora degli under. Reazione? Dobbiamo trasformare la rabbia che abbiamo dentro in energia positiva, dobbiamo essere disperati pur di salvarci. Certe mancanze di rispetto, com’è accaduto oggi, devono motivarci”.

