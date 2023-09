Nardò: Ragno, ‘Noi meglio della Paganese, meritavamo di più’

(Di Anthony Carrano) “Non ci siamo mai disuniti neanche quando abbiamo preso il gol del momentaneo svantaggio: per quello che abbiamo ,fatto penso che il pari sia ampiamente meritato – analizza Nicola Ragno, tecnico del Nardò, dopo l’1-1 casalingo con la Paganese -. Abbiamo commesso l’unico errore della nostra gara regalando palla alla Paganese nell’azione che ha portato al loro gol. Abbiamo disputato una buona partita in entrambi i tempi, sia a livello difensivo che offensivo con una squadra ben organizzata e con tanti giocatori di qualità. La Paganese veniva da una vittoria, non era semplice, ma se dovessi analizzare tutti i novanta minuti giocati penso che qualcosa in più rispetto a loro l’abbiamo fatta. Ho voluto cambiare modulo per dare imprevedibilità a chi ci studia e anche perché i risultati delle ultime partite non mi erano piaciuti: ritengo che sia il 3-5-2 che il 4-4-2 possano essere valide soluzioni, lavoreremo su varie alternative per cercare di trovare un equilibrio tattico. Ho detto ai ragazzi che, a mio parere, avremmo meritavamo di vincere. Dobbiamo cercare di fare più punti possibili e concentrarci su noi stessi, conosciamo i nostri difetti, cercheremo di eliminarli nel corso del campionato”.

