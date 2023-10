Bitonto-Fasano 0-1, Tiozzo: “Siamo stati vogliosi, grintosi e cattivi”

Al termine del match vinto per 1-0 in casa del Bitonto, l’allenatore del Fasano Luca Tiozzo ha commentando così il successo dei suoi ragazzi: “Sono estremamente soddisfatto. La partita di oggi è stata durissima, il Bitonto ci ha contrastato bene. Siamo riusciti a guadagnare campo lentamente, sfiorando il vantaggio già nelle fasi finali del primo tempo. Nella ripresa abbiamo spesso trovato le giuste chiavi di lettura. Triarico? In settimana mi ha dimostrato di poterci dare una grossa mano, se fino ad ora ha giocato poco è solo per la regola degli under. Sono felice che a segnare sia stato proprio lui. Abbiamo vinto con voglia, grinta e cattiveria”.

