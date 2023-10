Post Bari-Como | Mignani: “Accettiamo i fischi, distratti sul pareggio”

L’allenatore del Bari Michele Mignani analizza così il pari contro il Como: “Abbiamo avuto il merito di trovare il gol e il demerito di prendere il pareggio immediatamente dopo. Poi siamo arrivati tante volte in area di rigore e non abbiamo trovato il gol del 2-1. Dispiace non aver sfruttato l’uomo in più ma la squadra nel complesso ha fatto una buona partita”.

Sul gol subito: “E’ arrivato da una palla inattiva, è un grosso demerito. Questo è un momento in cui dobbiamo raddoppiare l’attenzione. Con il Palermo in casa in otto e mezzo siamo riusciti a non prendere gol e oggi con l’uomo in più lo abbiamo preso”.

Sui fischi del pubblico: ” Fa parte del nostro lavoro. Non possiamo pensare di soddisfare tutti. Non siamo soddisfatti neanche noi. Accettiamo i fischi e dobbiamo lavorare da domani per provare a fare nella prossima una grande prestazione e portare a casa il risultato”.

