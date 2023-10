Paganese, Agovino: “Complimenti al Gallipoli, ci ha messo in grande difficoltà”

Al termine del match pareggiato 1-1 con la Paganese, l’allenatore della Paganese Massimo Agovino ha parlato ai nostri microfoni, commentando così l’1-1 maturato al termine dei novanta minuti contro i salentini: “Nel primo tempo abbiamo riscontrato parecchie difficoltà, per merito del Gallipoli. Non mi aspettavo un approccio così aggressivo e feroce. Nel secondo tempo li abbiamo schiacciati, chiudendoli nella loro metà campo, e ci resta dunque un po’ di amaro in bocca per non essere riusciti a ribaltarla completamente. Faccio però i miei più sinceri complimenti a mister Carrozza ed ai ragazzi del Gallipoli perché sfoderare una prestazione del genere dopo aver pareggiato anche a Barletta non è da tutti. Il punto che abbiamo portato a casa oggi è un bicchiere mezzo pieno. Questo è un gruppo giovanissimo che sta facendo cose straordinarie, non posso far altro che ringraziare questi ragazzi”.

