Bitonto, dal Nardò arriva il centrocampista Stragapede

Ottavo colpo in entrata tra dicembre e gennaio (senza considerare i tre arrivi di fine novembre) per l’US Bitonto Calcio, che ufficializza l’ingaggio di Luca Stragapede.

Centrocampista classe 2004, barese di nascita, Stragapede svolge tutta la trafila giovanile con i biancorossi prima del fallimento nel 2018. Poi su di lui piomba lo Spezia prima e l’Ascoli dopo. Contribuisce alla vittoria dei playoff del girone H di Serie D lo scorso anno con il Nardò, dove viene confermato anche in questa stagione prima dell’approdo in neroverde. Stragapede si allena già con il gruppo ed è a disposizione per la trasferta di Martina Franca.