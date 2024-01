Barletta, tra mercato e trasferta contro il Santa Maria Cilento

BARLETTA – Trasferta di Castellabate dietro l’angolo, ma per il Barletta (foto Ruggiero Di Benedetto) è ancora tempo di guardare al mercato in entrata. La finestra invernale permette ai biancorossi di guardare anche ai professionisti, con la necessità di implementare il parco centrocampisti dopo l’uscita di Marconato.

Il direttore sportivo Marcello Pitino punta a setacciare la Serie C per un playmaker in grado di sostituire l’argentino e sollevare Basanisi dagli incarichi di impostazione in mediana. Contatti con Raffaele Bianco, ma il centrocampista non avrebbe accettato la destinazione Barletta. Caccia ad un prospetto simile, ma anche ad un under classe 2005 che possa giocarsi il posto con Fornaro e Padovano in mezzo al campo. Interlocuzioni in corso con club pugliesi e non, mentre la squadra ha effettuato il lavoro settimanale sul sintetico di San Ferdinando per adattarsi al rettangolo verde di Castellabate.

Contro il Santa Maria Cilento, il Barletta potrebbe ritrovare La Monica dopo lo stop muscolare appena arrivato in biancorosso. Con lui anche Schelotto, dopo il mancato ingresso nel finale contro la Paganese. Verso il reintegro anche Ngom, ma Pitino e Bitetto ci vanno cauti. A prescindere dagli interpreti, ai biancorossi servono i tre punti che mancano dal 12 novembre contro il Gravina. A Castellabate fischio d’inizio alle 14:30, match in diretta su Antenna Sud Extra.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp