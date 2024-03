Bitetto, inaugurato nuovo centro polivalente per anziani e disabili

Una folla entusiasta ha fatto da cornice all’inaugurazione del nuovo Centro Polivalente per anziani e disabili di Bitetto.

L’immobile che accoglierà questo progetto di inclusione sociale è lo storico ex Asilo Infantile, che torna a vivere grazie all’Amministrazione Comunale di Bitetto ed alla cooperativa sociale “Nuova Luce” di Taranto, che si occuperà di gestire la struttura ed i suoi ospiti.

“E’ stato esattamente come l’avevamo immaginato – commenta entusiasta ed emozionata il sindaco di Bitetto, l’avvocato Fiorenza Pascazio – un bellissimo momento di festa, di gioia, di condivisione, di partecipazione perché la gente qui a Bitetto non vedeva l’ora che il centro aprisse le sue porte e tornasse a funzionare. Sarà un luogo importantissimo per le famiglie, per gli anziani e per le persone con le disabilità di tutti i tipi, perché qui dentro si potranno svolgere tantissime attività e servizi. Chi, ad oggi ,vive situazioni di difficoltà, emarginazione e solitudine qui troverà sempre qualcuno da incontrare e qualcosa da costruitre. La Cooperativa Nuova Luce avvierà presto la programmazione e sono sicura che questo sarà un laboratorio attivissimo e pieno di vita”.

“Il centro occuperà 40 persone disabili e 60 anziani residenti nel comune di Bitetto ed anche nei comuni limitrofi – sottolinea la presidente della Cooperativa Nuova Luce Veronica Salinaro – e qui verranno svolte attività volte all’emancipazione, alla socializzazione, attività ricreative e culturali come laboratori di giardinaggio, musicoterapia e tanto altro servizio. Ci auguriamo che questo centro possa diventare presto un punto di riferimento per il comune di Bitetto”.

