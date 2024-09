Bisceglie, XV edizione di “Libri nel Borgo Antico”

E’ ormai uno degli appuntamenti culturali più attesi del panorama culturale pugliese. Il festival letterario “Libri nel Borgo Antico”, giunto alla sua XV edizione, sublima ed esalta il centro storico biscegliese, colmandolo non solo di cultura ma anche di sana leggerezza.

Sul palco incastonato lungo le mura del castello della città del Dolmen tanti gli autori infatti che si sono confrontati, presentando i propri libri ma anche parlando di temi di strettissima attualità.

Tra numerosi ospiti arrivati in Puglia per l’evento anche Giuseppe Cruciani, Nicola Gratteri, Gianrico Carofiglio e Marcello Veneziani. Bilancio più che positivo per un evento che riafferma la centralità della cultura nella promozione e nello sviluppo del territorio.

