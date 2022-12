Bisceglie, il calcio solidale si schiera a fianco della Lilt

Condividi su...

BISCEGLIE – In campo per sostenere la Lilt, la Lega italiana per la lotta ai tumori. L’iniziativa benefica si è tenuta a Bisceglie con un quadrangolare al quale hanno preso parte l’Apulia Trani, squadra di calcio femminile di serie B, la selezione Calcio a 11 della Asl Bat, il G.s. Universo Salute e il Bisceglie Vintage over 50. Raccolti fondi per la Lilt, quando alla fine vincono tutti.