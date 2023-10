Bisceglie, Di Meo: “Espulsione inventata, ha rovinato tutto. È un peccato”

MOLFETTA – Eliminazione atroce per il Bisceglie, fuori dalla Coppa Italia dopo la rimonta del Molfetta negli ultimi minuti di gara. Tutto lo sconforto del tecnico Giuseppe Di Meo ai nostri microfoni: “Non si può espellere un calciatore in questa maniera, Fucci ha preso nettamente il pallone e la partita è stata rovinata. Abbiamo preso due gol bruttissimi negli ultimi due minuti, non meritavamo di uscire, è un peccato. Ora ci resta il campionato, oggi è una batosta ma abbiamo fatto un primo tempo splendido. Mi dispiace tantissimo, avevamo la difesa schierata a cinque per essere più coperti e abbiamo preso due gol così. Il rosso ha rovinato tutto”.

I nerazzurro stellati devono reagire, il campionato resta l’unica strada percorribile verso la Serie D: “Dobbiamo alzare la testa e tornare a pedalare, ripartiamo da un primo tempo in cui avremmo potuto anche raddoppiare”.

